Scampia, la polizia municipale rimuove 34 veicoli abbandonati e 50 paletti abusivi

Gli agenti dell’unità operativa Scampia, dell’unità operativa affari generali e del nucleo veicoli abbandonati, hanno prelevato in via Vecchia Comunale di Miano, via Carratore, via dell'Epitaffio, via Mianella, Cupa S. Cesarea, via Vicinale a Piscinola, Vico II° Ponte a Miano, via Janfolla, via Vasco Pratolini, via Comunale Margherita Rione 25/80 e via Miano a Piscinola, trentaquattro veicoli abbandonati, di cui ventinove auto e cinque motoveicoli, tutti privi di copertura assicurativa e in stato di abbandono, detenuti e utilizzati impropriamente come deposito di suppellettili di ogni tipo, finanche a servizio di un’impresa di traslochi.

Hanno provveduto a far rimuovere, oltre a diverse strutture in cemento, al momento trovate libere, ma adibite a cuccia per cani di taglia grande, cinquanta paletti abusivi installati da ignoti a delimitare porzioni di strada pubblica al fine di creare degli stalli di sosta recintati. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni.