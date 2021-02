Miasmi e perdite dalle fogne a Giugliano, l'allarme dei cittadini: «Pericolo per la salute»

Giugliano. Miasmi, cattivi odori, avvallamenti stradali e pericoli. Via Madonna del Pantano asse viario della fascia costiera continua a provocare enormi disagi ai residenti della zona che dopo numerose denunce sono riusciti ad ottenere l'intervento dei carabinieri, A segnalare i disagi e ad avanzare gravi sospetti su delle perdite maleodoranti è Lucia De Cicco, dell'associazione "Eco della fascia costiera". L'ambientalista commenta su Facebook: "Finalmente grazie alle segnalazioni di cittadini Rino Wolf ed associazioni siamo riusciti ad avere l' intervento dei Carabinieri della locale stazione di Varcaturo per l'indecenza e la pericolosità della strada di Via Madonna del pantano, residui fognari ai piedi del Parco Simona. Da mesi si assiste a tale vergogna, i reflui presumibilmente fognari provocano "miasmi", alterano il manto stradale provocando grosse buche e mettendo in pericolo l'incolumità degli automobilisti e della salute dei residenti.

Ricordiamo che a distanza di pochi metri insiste una succursale della scuola "Don Salvatore Vitale", quindi una strada ad alta percorrenza .

Per legge i reflui fognari sono equiparati a "sversamento illeciti di rifiuti ", si ravvede eventuali ipotesi di rischio sanitario ed epidemiologico, violazioni al codice della strada gravemente dissestata "attentato alla pubblica incolumità ". Insomma il timore per la salute è altissimo. Il tutto a poche ore dal documento della Procura di Napoli nord che certificherebbe là correlazione tra inquinamento e malattie.

I Carabinieri presa visione della situazione hanno stilato una relazione e allertato il Comine di Giugliano.

