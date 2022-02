Microangiopatia trombotica, percorso di cura certificato al Cardarelli

Garantire ai pazienti standard assistenziali sempre più elevati e uniformi: con questo obiettivo il Cardarelli di Napoli ha lavorato per ottenere la certificazione di qualità Uni En Iso 9001:2015 del percorso paziente con microangiopatia trombotica, rilasciata dal Bureau veritas con il supporto tecnico-organizzativo di Opt s.r.l. La certificazione è stata rilasciata un evento formativo. «Una certificazione per noi molto importante - spiega il manager Giuseppe Longo - perché rappresenta il riconoscimento della qualità del modello organizzativo che abbiamo messo a punto nell’erogazione dei servizi sanitari». La valutazione del percorso ha tenuto conto di specifici indicatori relativi a processi clinici e gestionali, dell’organizzazione e competenza del personale, dell’appropriatezza delle attrezzature, della completezza e congruità della documentazione clinica e della soddisfazione del paziente e dell’operatore. In primis, per ottimizzare i processi di presa in carico, diagnostici e terapeutici al fine di accrescere le performance in termini di efficienza e di efficacia, con un utilizzo razionale delle risorse e con migliori risultati clinici misurabili attraverso adeguati indicatori. Ancora: per favorire il coinvolgimento delle diverse specialistiche in base alla gravità della malattia, alle comorbidità e all’impatto della patologia sulla qualità di vita del paziente, valorizzando il concetto di multidisciplinarietà intraospedaliera ed estesa sul territorio. E, poi, per facilitare la misurazione complessiva dei risultati raggiunti dall’organizzazione attraverso l’individuazione degli indicatori di performance (volume, appropriatezza, processo, esito).

«Un processo continuo – dice la direttrice del pronto soccorso Fiorella Paladino – volto al continuo miglioramento della qualità del servizio offerto ai nostri pazienti». E il direttore sanitario Giuseppe Russo dichiara: «L’adozione di un Percorso paziente certificato è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione e della cura che riserviamo ai nostri pazienti,, rappresenta un’opportunità di miglioramento e di crescita oltre ad essere un importante riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente da tutto il personale sanitario».

Il Pdta per le microangiopatie trombotiche coinvolge diverse specialità: oltre alla Medicina d’urgenza, la Rianimazione, l’Ematologia, la Medicina interna, la Nefrologia, la Ginecologia, la Genetica, la Medicina di Laboratorio, il servizio Immunotrasfusionale e la Farmacia.