Midollo osseo e registro donatori: crescita in Campania

Una conferenza stampa con Admo Campania, Associazione donatori di midollo osseo, si terrà domani, alle 12.30, nella sala de Sanctis della sede della Giunta regionale a Palazzo Santa Lucia. Verranno illustrati, informa una nota, i risultati degli anni 2018/2019, che «vedono l'evoluzione e la crescita ottenuta dal registro donatori Campano, sia come numero di iscrizioni che di donatori di cellule staminali e/o midollo osseo». La Regione Campania, si evidenzia, «grazie alla grande solidarietà di tanti ragazzi e ragazze è riuscita a crescere risultando la prima regione in Italia per numero di iscritti». Parteciperanno alla conferenza stampa, «oltre a tutti coloro che hanno reso possibile questo grande risultato», anche i genitori del piccolo Alessandro Maria Montresor che «circa un anno fa si attivarono con ogni mezzo per implementare il numero di possibili donatori». Interverrà l'assessore alle Pari Opportunità e Formazione, Chiara Marciani. © RIPRODUZIONE RISERVATA