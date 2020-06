Rubava migliaia di litri d'acqua al giorno per irrigare i campi: denunciato un imprenditore agricolo nel Napoletano

Migliaia di litri d’acqua potabile al giorno rubati dalla condotta idrica comunale. sottratti alla comunità. A Marano gli agenti della municipale hanno fatto irruzione in un vasto appezzamento di terreno, situato a ridosso del cimitero di via Vallesana, e hanno proceduto al sequestro della condotta idrica abusiva con la quale veniva irrigata un’enorme distesa di terreno adibita perlopiù a coltivazione di ciliege. L’acqua veniva attinta dall’impianto comunale e convogliata, attraverso un apposito sistema, alle coltivazioni. Un uomo, il titolare del fondo, è stato denunciato per furto d’acqua. A Marano sono tantissimi gli agricoltori e i proprietari di terreni - perlopiù delle zone periferiche - che utilizzano il medesimo escamotage. I furti d'acqua, specie in estate, producono un effetto a catena che si ripercuote sui condomini di numerosi parchi. © RIPRODUZIONE RISERVATA