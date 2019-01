Mercoledì 2 Gennaio 2019, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2019 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliorano le condizioni di Gerardo Cimmino, il ragazzo aggredito la notte di Capodanno in un locale a Coroglio a Napoli. Durante il festeggiamento infatti si è trovato vittima in una rissa con la testa fracassata e 20 punti di sutura. Subito dopo la rissa, Gerardo è stato trasportato all’ospedale di Pozzuoli e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per rimuovere i frammenti di vetro della bottiglia con la quale è stato colpito.Solo oggi un post di ringraziamento agli amici su facebook: «Mi sono arrivati tantissimi messaggi di solidarietà. Volevo ringraziare - scrive Gerardo - tutte le persone che si sono preoccupate delle mie condizioni. Fortunatamente sto bene e grazie alla collaborazione dei testimoni, stiamo facendo chiarezza sull'accaduto insieme alle forze dell’ordine. Grazie a tutti di cuore».