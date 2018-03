Mercoledì 7 Marzo 2018, 17:16 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 17:57

La miglior tariffa per un diciottenne di Napoli che si assicura per la prima volta con un Rc auto sfiora i duemila euro, mentre quella per un neo maggiorenne romano è pari alla metà e quella di un neopatentato milanese è pari a un terzo. Lo certificano i dati di Facile.it. In particolare, se a Milano la miglior tariffa per chi si mette al volante per la prima volta è pari a 746 euro, a Bologna sale a 871 euro, mentre a Roma arriva a 943 euro e a Cagliari a 979 euro. Importi ben più alti se ci si sposta a Sud. La miglior tariffa per un nuovo automobilista neomaggiorenne residente a Palermo è infatti pari a 1.152 euro, premio che sale a 1.234 euro per un coetaneo di Bari e, addirittura, a 1.924 euro se residente a Napoli.