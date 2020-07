Nascosto in un Tir, cade in autostrada: la lunga fuga di Izaz dall'Iran a Nola

Era riverso sull'asfalto lungo la corsia della Caserta-Salerno, poco prima dello svincolo del casello di Nola. Disidatrato, affamato, con le suole delle scarpe ormai consumate. In fuga da oltre 30 giorni da repressioni e restrizioni in Iran, suo paese d'origine. Attraverso la Turchia è approdato in Grecia a piedi, e poi in Puglia. Il taxi, un Tir sul quale ha viaggiato attaccato sotto al pianale e che lo avrebbe dovuto portare a Milano per un prezzo che si aggira intorno ai 1500 euro,lo ha però perso in quel tratto di autostrada. E lì ha rischiato di morire, disidatrato o investito da qualche auto. É la storia di Izaz Sobhan, iraniano, poco più che ragazzino, 18 anni compiuti a maggio, salvato da una pattuglia dell'Esercito Italiano, raggruppamento Campania, impegnata nell'operazione Strade Sicure. Soccorso e portato prima in ospedale, a Nola, poi ospitato per la notte in una struttura di Mercogliano, Izaz non ha resistito ed è nuovamente scappato ieri mattina, alla volta, forse, di Milano. Per poi tentare di raggiungere l'Inghilterra.

Ma andiamo con ordine. Quando i militari, da Napoli diretti a Nola, lo hanno visto a terra, hanno prestato i primi soccorsi. Nel frattempo é sopraggiunta una pattuglia della Polizia Stradale della sottosezione di Avellino Ovest allertata da automobilisti di passaggio «per la presenza di un uomo barcollante in autostrada». «Only water» (solo acqua, ndr), ha chiesto ai militari che lo hanno soccorso. Acqua che voleva pagare con i soldi che aveva ancora in tasca, circa 300 euro. Intanto arriva l'ambulanza del 118, i medici costatano che non ha sintomi evidenti da Covid-19. Per loro l'intervento é terminato, ma i poliziotti impongono ai sanitari il trasferimento al Santa Maria della Pietà di Nola. Qui il ragazzo viene idratato con una flebo mentre il tampone anti Covid risulta negativo. Nel frattempo i militari dell'Esercito comprano abiti e un accappatoio per una doccia. Viene rifocillato con due porzioni di pollo allo spiedo. É scosso Izaz, ma parla continuamente al telefonino forse con uno dei responsabili dell'organizzazione che gli ha assicurato il viaggio clandestino, per raggiungere il nord Europa. Riceve indicazioni sul prosieguo. Dimesso dalla struttura sanitaria viene quindi prelevato dalla Stradale, sottoposto a fotosegnalamento e accompagnato in un centro di accoglienza a Mercogliano per trascorrere la notte. Alle prime luci dell'alba di ieri la fuga.



Non è il primo, non sarà l'ultimo migrante che approda in Europa attraverso rotte improbabili e mezzi di fortuna. La Napoli-Canosa corridoio per l'Europa, rotta prediletta dei contrabbandieri di sigarette e di quanti, migranti, sognano la libertà. Izaz è scampato a chissà quali indicibili disavventure. Ma ha proseguito la sua corsa con altri mezzi di fortuna. Rischiando il prezzo altissimo della vita pur di raggiungere la libertà. La polizia indaga ora, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza installate lungo il tratto autostradale, per risalire al Tir che ha caricato Izaz a Brindisi.