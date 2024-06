Un preliminare di contratto può costare fino a 15mila euro. Soldi in nero, contratti fittizi, agenti o mediatori che in alcuni contesti sono legati a doppio filo alla criminalità organizzata. Funziona così - tra Napoli, Caserta e Salerno – a proposito di immigrazione. O meglio: di una immigrazione che avviene in modo formalmente corretto, ma che passa attraverso canali illegali e che lucra sulla disperazione di migliaia di clandestini desiderosi di sbarcare nella comunità europea. Lo dicono le indagini condotte dalla Dda della Procura di Napoli guidata dal procuratore Nicola Gratteri, ma anche gli osservatori delle Prefetture in Campania e l’assessorato regionale agli immigrati guidato dal prefetto Mario Morcone. Un mercato illegale, quello di cui ieri ha fatto riferimento il premier Giorgia Meloni, nel suo esposto alla Procura nazionale di Gianni Melillo. Ma come funziona la «migrantopoli» campana? Leggiamo gli atti delle indagini più recenti. Gli accordi vengono definiti in agenzie di mediazione (sul modello dei caf) che brulicano a ridosso degli uffici pubblici dedicati agli immigrati. Il filone più consolidato è quello che riguarda l’asse tra Campania e Bangladesh, alla luce dei dati finora raccolti. Lo schema è questo: si parte da un cittadino bengalese regolarizzato in Italia con un permesso di soggiorno pulito; l’uomo si rivolge in agenzia e fa capire di essere disposto a pagare per far arrivare in Italia un proprio connazionale. Ma serve un gancio sul territorio. Serve un potenziale datore di lavoro, un imprenditore che si dice pronto a caricare la richiesta di «nulla osta» sulla piattaforma del Viminale, in un determinato momento dell’anno. È la procedura del cosiddetto click day, quando i singoli imprenditori (o i propri agenti) chiedono di caricare i nomi dei futuri dipendenti in piattaforma in vista di lavori stagionali o di nuove frontiere occupazionali.

Tutto vero, sotto il profilo formale, ma drammaticamente fasullo in concreto. Già, perché la pratica che culmina nella richiesta formalizzata nel click day si ferma all’acquisizione del cosiddetto “nulla osta” rispetto all’ingresso in Italia, in vista della firma di un contratto. Dunque, la firma. Dunque, il contratto. Alla fine, una volta sbarcato in Italia con il “nulla osta”, l’aspirante lavoratore resta in un limbo. Non è irregolare, ma non otterrà mai il lavoro che gli ha consentito di entrare in Europa.

Poi diventa un fantasma sul suolo italiano, di fronte alla difficoltà degli organi di controllo di verificare centinaia di migliaia di pratiche, tanti casi isolati che - nel loro insieme - fanno un sistema criminale. Agricoltura, edilizia, food, attività stagionali. Solo il tre per centro dei preliminari (per il nulla osta) si traducono in assunzioni piene. Scenario segnalato in questi anni dall’assessore regionale Morcone, che a Il Mattino spiega: «Tutto vero, la denuncia del premier corrisponde alla realtà. Va chiarito che in questa storia i migranti sono vittime di un sistema che in alcuni casi è governato da soggetti legati alla criminalità organizzata». Ed è ancora l’assessore a sottolineare: «Finora è stato impossibile fare un check sulle migliaia di richieste giunte alle prefetture, ma sappiamo che ci sono soggetti che lucrano sulla disperazione di persone provenienti da altre parti del mondo, ma anche dalle esigenze occupazionali su alcune fette del territorio europeo».

I morti

Ma cosa è venuto fuori fino a questo momento? «Quando sono stati fatti controlli, sono emerse ditte inesistenti o cooperative di lavoratori formate in modo posticcio, per non parlare del ricorso a imprenditori deceduti da tempo, di cui però vengono usati codici Iva o documentazione fiscale inesistente». Uno scenario noto al magistrato Antonello Ardituro, sostituto procuratore nazionale antimafia (in forza all’ufficio che ha incamerato l’esposto del premier) che qualche anno fa firmò un decreto di perquisizione sulla storia delle assunzioni fittizie. Un provvedimento che ruotava proprio attorno ai cosiddetti click day. Altro sistema invece quello legato al bracciantato agricolo nell’hinterland a nord di Napoli. Rimaniamo alle carte della Dda di Napoli: sono stati i pentiti dell’area nord ad accusare il clan Mallardo di Giugliano a proposito della formazione di cooperative infarcite di immigrati per le raccolte stagionali. Anche in questo caso bisogna fare dei distinguo. Nel senso che i caporali sono veri, i soldi versati sotto banco sono moneta reale, ma ci sono coop che non hanno mai messo mano a una zappa. Funziona così in terra di camorra.