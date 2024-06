Hanno fatto viaggi a ritroso. Da Napoli a Dacca, dall'Italia al Bangladesh, una rotta commerciale su cui c'è chi sta provando a fare chiarezza. È la traiettoria compiuta da una banda di professionisti, veri e propri colletti bianchi, capaci di sfruttare le falle del decreto flussi e di lucrare sul fenomeno della immigrazione stagionale. È questo uno dei retroscena dell'inchiesta condotta dalla Procura di Napoli, su quanto sta avvenendo da mesi nella nostra area metropolitana, con la capacità di sfruttare il bisogno di migliaia di lavoratori stranieri di venire in Italia come lavoratori regolari, con tanto di permesso di soggiorno in tasca. Un'inchiesta che sta a monte della denuncia scritta dal premier Giorgia Meloni e consegnata nelle mani del procuratore nazionale Gianni Melillo, per attirare l'attenzione su un fenomeno nazionale che offre in Campania - e a Napoli - un clamoroso riscontro numerico. Delle centinaia di migliaia di richieste di assunzione che arrivano nella piattaforma del Viminale, solo il tre per centro da queste parti si trasforma in contratti. Il resto è un punto interrogativo, con tantissimi cittadini stranieri in Italia con un nulla osta a tempo, pronti ad arricchire le sacche della clandestinità. Quanto basta a spingere la Procura di Napoli guidata dal procuratore Nicola Gratteri ad aprire un'inchiesta di sistema. Un fascicolo nel quale i riflettori sono puntati su San Giuseppe Vesuviano e dintorni, su un intero spaccato di comuni alle porte di Napoli.

Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento dell'immigrazione, sono una ventina i soggetti nel mirino della Procura. Come è noto ai lettori de Il Mattino, nella presunta cricca di migrantopoli ci sono avvocati, commercialisti, fiscalisti, ma anche pubblici ufficiali che presidiano gli uffici che contano, a proposito di domande legata alla ricezione di manodopera dall'estero. Non mancano soggetti con velleità politiche, dal momento che - come è facile immaginare - dietro la regolarizzazione di tante domande si nasconde una richiesta di consenso che diventa una importante moneta di scambio quando si tratta di fingere di non vedere e di non capire; quando si tratta di girarsi dall'altra parte di fronte a domande palesemente posticce. Restiamo a questa frontiera investigativa. Stando a quanto emerso fino a questo momento, sono una ottantina i casi su cui gli inquirenti stanno facendo chiarezza: pratiche seriali e isolate nel corso dei primi accertamenti, nella consapevolezza che si tratta della classica punta di iceberg. Non è tutto.

Indagine della polizia, si parte da decreto flussi e da quanto avvenuto in un particolare momento dell'anno. È ilscorso, quando la piattaforma su cui vengono caricate le richieste di assunzione degli immigrati (i cosiddetti nulla osta al permesso di soggiorno) va letteralmente in tilt. I numeri napoletani sono da record. L'area vesuviana è la più segnalata. Boom di domande nel settore edilizio, in quello agricolo e nelle altre attività stagionale. Ci sono tanti bengalesi che chiedono di entrare in Europa, ma - soprattutto - ci sono profili di imprenditori decisamente sospetti. Chi sono? Si tratta di manager di aziende ritenute posticce che, con un capitale sociale di poche migliaia di euro, puntano ad assumere anche venti tra operai e manovali alla volta. Ma come si arriva a un simile scenario? In questa fase, apprende Il Mattino dopo un reportage nei paesi vesuviani, c'è chi ha messo al servizio della banda la propria competenza professionale: avvocati e commercialisti capaci di creare cassetti fiscali, profili tributari, asset societari. Tutto regolare sotto il profilo formale, ma in realtà clamorosamente campato in aria. Una messa in scena, su cui ora si attendono verifiche da un punto di vista investigativo. Per mesi si è lavorato sulla sponda istituzionale di questo fenomeno. Già, perché - nella nostra storia - spuntano talpe dagli uffici che contano. Pubblici ufficiali omissivi se non addirittura corrotti. Inchiesta che punta a verificare anche lo strano andirivieni di alcuni personaggi, secondo quanto viene segnalato dal territorio vesuviano a Il Mattino: da Napoli a Dacca e ritorno, un patto con mediatori bengalesi, fondato su incassi cash. In che senso? Ogni bengalese che si rivolge alla cricca paga fino a 15mila euro, roba da centinaia di migliaia di euro alla settimana, grazie a manager senza scrupoli.