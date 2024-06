Truffe, lentezza burocratica, forza maggiore: possono essere tante, e di diverso tipo, le cause che portano alla non instaurazione di un rapporto di lavoro tra un immigrato extracomunitario e il datore di lavoro che l'ha fatto arrivare nel nostro Paese con la promessa di un'assunzione. Ma chi è che deve controllare se, alla base della mancata stipula, ci sono ragioni lecite (come, ad esempio, la chiusura dell'azienda per morte del titolare), oppure una pratica criminale che alimenta l'immigrazione irregolare e, di conseguenza, il lavoro nero e lo sfruttamento? Per rispondere a questa domanda, è utile partire dall'articolo 117 della Costituzione, che assegna allo Stato in via esclusiva la legislazione in materia di immigrazione. Questo non significa, però, che sia escluso un coinvolgimento di qualsiasi tipo degli enti locali e delle Regioni in questa materia: ad esse sono, ad esempio, affidate competenze in tema di inclusione e integrazione degli immigrati, in particolare negli ambiti previsti dalla legislazione concorrente tra Stato e Regioni o di competenza esclusiva di queste ultime (ad esempio: sanità, istruzione, formazione, previdenza complementare e sicurezza sul lavoro). Ma Regioni, Comuni, Città metropolitane e Province sono tenute anche a controllare che le norme in materia di assunzioni di lavoratori extracomunitari vengano rispettate? La risposta è no. Il Testo unico sull'immigrazione (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come i successivi decreti attuativi e circolari, assegnano la competenza al governo, attraverso le articolazioni territoriali principalmente di due ministeri: quelli dell'Interno e del Lavoro e delle Politiche sociali. I prefetti, infatti, hanno segnalato le anomalie. Lo strumento posto al centro del sistema è lo Sportello unico per l'immigrazione, istituito presso ogni Prefettura, che si avvale della collaborazione di rappresentanti della Questura e del ministero del Lavoro (in particolare dell'Ispettorato del lavoro).

APPROFONDIMENTI Meloni in Albania: sui migranti modello per la Ue Palma Campania come Bangla Campania: immigrati sfruttati per 12 ore al giorno a fabbricare vestiti e scarpe E Meloni denuncia la migrantopoli alla Procura antimafia

Lo sportello

Tra i compiti dello Sportello c'è quello di rilasciare il nulla osta all'assunzione per lavoro subordinato, determinato o indeterminato e stagionale di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, nell'ambito delle quote previste dal decreto-flussi. L'iter è il seguente: il datore di lavoro, attraverso una procedura telematica, chiede il nulla osta allo Sportello della provincia nella quale si dovrà svolgere l'attività lavorativa dell'immigrato che si intende far arrivare in Italia. Per rilasciarlo, lo Sportello deve prima acquisire il parere favorevole della Questura e della Direzione territoriale del Lavoro, che devono verificare, per l'ambito di propria competenza (attraverso la polizia e l'Ispettorato), che lavoratore e datore di lavoro siano in possesso di tutti requisiti richiesti. Il controllo previsto dalla legge, quindi, è essenzialmente preventivo. Nella fase successiva, infatti, se il nulla osta viene concesso, lo straniero dovrà recarsi presso l'autorità consolare italiana nel suo paese di origine per ottenere il visto d'ingresso e, una volta arrivato in Italia, dovrà presentarsi, entro 8 giorni, allo Sportello unico competente per firmare con il datore di lavoro il contratto di soggiorno, che dà diritto al permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Ed è qui che sorgono i problemi. Non è detto, infatti, che i lavoratori, seppur con nulla osta e visto regolari, alla fine sottoscrivano il contratto. Nel frattempo, ad esempio, l'azienda può essere fallita o aver cambiato proprietà. Poi c'è il caso, truffaldino, di chi presenta la domanda in cambio di soldi da parte dell'immigrato, che vuole solo entrare in Italia, poi restandoci come irregolare, o andando altrove in Europa. Fino a qualche anno fa, tra i motivi del mancato instaurarsi del rapporto di lavoro, c'erano i ritardi dello Sportello e degli uffici consolari nel rilasciare nulla osta e visti. Anche per un lavoratore stagionale si arrivava a 6 mesi, magari facendo venir meno l'utilità dell'assunzione. A quel punto, il lavoratore arrivato in Italia regolarmente, ma inutilmente, si trasformava spesso in irregolare, entrando nei circuiti del lavoro nero o della criminalità, pur di non tornare nel suo paese.

Il decreto Cutro

Per risolvere questo problema, con il decreto flussi del 2022, e successivamente con il cosiddetto decreto Cutro del 2023, si sono introdotte alcune semplificazioni che si sono, però, prestate ad un utilizzo distorto. Oggi, infatti,, anche se non è riuscito a fare in tempo tutte le verifiche richieste sui requisiti. Gli immigrati possono, quindi, puntare sulla inefficienza dello Stato nell'effettuare i controlli, entrando nel nostro Paese attraverso aziende compiacenti, a volte addirittura inesistenti. Ulteriori accelerazioni nei controlli sono state introdotte, poi, per domande presentate attraverso le associazioni datoriali. Le maglie già larghe diventano, infine, larghissime per i lavoratori stagionali, per i quali, a determinate condizioni, è previsto il silenzio assenso: decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della domanda, se il nulla osta non viene negato, la richiesta si intende accolta. In definitiva, a normativa vigente, sembra che l'unico modo per contrastare l'uso distorto delle procedure sia l'attività di indagine di procure e forze dell'ordine.