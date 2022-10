Indice di criminalità 2022, è Milano la città con più furti di Italia: Napoli prima per scippi e contrabbando

Tra le 107 province in testa nell'indice della criminalità 2022 del Sole 24 Ore si conferma Milano il territorio con più furti rilevati ogni 100mila abitanti, in particolare nei negozi e nelle auto in sosta. La città metropolitana è settima per denunce di violenze sessuali, seconda per rapine in pubblica via, terza per associazioni per delinquere.

Napoli, invece, è la città con più furti con strappo, furti di motocicli e anche di contrabbando.

Non un primato di cui vantarsi, Napoli è nella top 10 tra le città con maggiore densità di crimini: tra le prime classificate si incontrano: Milano, Rimini Torino, seguite da Bologna, Roma, Firenze e, infine, Napoli.

La mappa dei delitti commessi e denunciati, fornita anche quest'anno dal dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, conferma il trend in calo dei reati: confrontando i dati 2021 con quelli del 2019, prima della pandemia, si registra una diminuzione generalizzata in termini quantitativi degli illeciti.

E l'andamento è confermato in tutte le aree metropolitane: Milano, per esempio, ha messo a segno un -11,8%, mentre Roma è a -6,8%; Firenze, Venezia e Bologna sono le grandi città con la flessione più marcata, pari al -24,6%, -17,8% e -15,3 per cento.