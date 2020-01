Milano, ladri nella pizzeria dello chef napoletano: «È il terzo raid in sei mesi»

Terzo furto nel locale milanese di Giuseppe Vesi. Nel mirino dei ladri è finito il “Mediterraneum”, ristorante pizzeria in via Ugo Bassi a Milano. Stessa modalità: porta a vetro sfondata, con i malviventi che si sono introdotti, con ogni probabilità durante la notte. Il ladro, ripreso anche nelle immagini delle telecamere della videosorveglianza, ma col volto travisato da un cappellino, ha agito con estrema freddezza e velocità. Dopo aver rotto la vetrata è andato dritto verso la cassa, trafugando il cassettino. Il tutto si è svolto in una manciata di secondi.

L'estrema rapidità del bandito non ha dato agli agenti la possibilità di bloccarlo. Questi ultimi, infatti, sono immediatamente intervenuti sul posto, senza purtroppo intercettare il malvivente. Il fatto è, in ordine di tempo, il terzo e fa seguito ai due precedenti episodi verificatisi ad agosto e settembre dello scorso anno.

«Ci sentiamo presi di mira - spiega ancora Vesi - è il terzo episodio nel giro di alcuni mesi. Ho aperto il terzo locale a Milano, Pizza Bio, nei pressi di via Torino, investo sulla città perchè ci credo. Le forze dell'ordine ci hanno supportato ed aiutato in tutti i modi. Ma il problema non è sul loro lavoro. Bisogna trovare soluzioni diverse, e qui devono intervenire il sindaco Giuseppe Sala e il ministero dell'Interno».

