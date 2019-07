«Mille euro per i compagni di Afragola», arrestato l'esattore della camorra

Mercoledì 24 Luglio 2019, 19:33

Salvatore De Luca, 36enne residente nel rione Salicelle di Afragola ritenuto vicino a un gruppo criminale collegato al clan Moccia, è stato fermato dai carabinieri della stazione di Afragola in esecuzione di un decreto di fermo per tentata estorsione aggravata da metodo e finalità mafiose emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli.Da indagini svolte dai militari è emerso che De Luca, nell’interesse del clan, il 13 aprile si è recato in un'autoconcessionaria della città intimando al titolare il pagamento di 1.000 euro «per fare il regalo di Pasqua ai compagni di Afragola che sono carcerati».Cinque giorni dopo ha avanzato le stesse richieste estorsive al titolare di un distributore di alimenti: per poter continuare le consegne doveva «pagare gli amici di Afragola».