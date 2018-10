Pompei, mille pellegrini ai piedi della Regina del Rosario per la pace

Giovedì 18 Ottobre 2018, 19:12

Mille fedeli da Piedimonte Matese ai piedi della Vergine del Santissimo Rosario per pregare per la pace nel mondo. I pellegrini di Maria – coordinati dai «Salesiani Cooperatori Campania Basilicata» – hanno animato il Rosario offerto alla Madonna di Pompei, supportati dall’assistenza del «Gruppo di Fatto dell’Associazione Carabinieri» che presta volontariato nel Santuario mariano. Il consueto pellegrinaggio della famiglia «Salesiana della Ispettoria Salesiana Meridionale» ha avuto luogo oggi. Appuntamento che si ripete da anni e che vede la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutta la Campania e dalla Basilicata. Intanto, ad ogni alba, dal primo giorno d'ottobre e fino alla fine del mese, continua il «Buongiorno a Maria», la preghiera elevata alla Vergine per l'intero mese, ogni giorno, ad eccezione della domenica. Ogni mattina, a partire dalle sei, la Basilica di Pompei è gremita di fedeli quando la Sacra icona è scoperta dalla protezione che lo custodisce nelle ore notturne. Tanti, con ogni mezzo, anche a piedi, raggiungono la città mariana per cominciare la giornata nel segno di Maria Santissima. E sono migliaia i fedeli che, pur lontani o ammalati, alle 6.30 in punto, seguono la preghiera da casa, grazie all'impegno di Tv2000, l'emittente televisiva della Conferenza Episcopale Italiana.