Il Comune di Napoli è pronto a costituirsi parte civile nel corso del processo ai presunti assassini di Gelsomina Verde, la ragazza uccisa venti anni fa a Secondigliano, nella fase iniziale della faida di Scampia.

Gup Marco Giordano, prima udienza a carico degli imputati Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi, c'è un intoppo iniziale legato a un difetto di notifica.

Udienza slitta a giugno, ma questa mattina (mercoledì 22 maggio) c'erano le potenziali parti offese pronte a chiedere la costituzione di parte civile. In aula, l'avvocato Liana Nesta, che rappresenta la famiglia della ragazza ammazzata per mano dei Di Lauro nel novembre del 2004, ma anche i legali del Comune di Napoli, pronti a costituirsi parte civile, in una vicenda che ha rappresentato un vulnus indiscutibile per la stessa città di Napoli.

Tra le parti offese indicate dalla Procura di Napoli, oltre ai congiunti di Mina, anche gli altri enti locali e la stessa Presidenza del Consiglio.

A giugno l'udienza. Difesi, tra gli altri, dall'avvocato Claudio Davino, tutti gli imputati avranno modo di replicare alle accuse, nel corso del procedimento. Una vicenda straziante, quella di Mina. La ragazza venne attirata in una trappola dal gruppo che faceva capo a Ugo De Lucia, braccio destro di Cosimo Di Lauro. Fu interrogata, nel tentativo di conoscere il covo degli scissionisti, in particolare quelli della famiglia di Gennaro Notturno, che avevano dato vita alla scissione dai Di Lauro per la gestione dei traffici di droga.

A distanza di venti anni, nonostante le indagini culminate nella condanna definitiva di Ugo De Lucia, Mina Verde non è ancora considerata una vittima di camorra, al punto tale da spingere l'avvocato Nesta a rivolgersi alla corte costituzionale, contro un provvedimento amministrativo che escludeva la vicenda di Mina Verde dai casi di vittime innocenti di camorra. Stando alla richiesta di costituzione di parte civile, la famiglia Verde (in aula rappresentata dalla madre della ragazza) ha subìto danni indelebili per lo scempio arrecato dai killer sul corpo di Mina. La ragazza fu interrogata, torturata, uccisa. Il suo corpo dato alle fiamme.