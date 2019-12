Minacce armate in discoteca, arriva il 112: 28enne arrestato nel Napoletano

Domenica mattina alle 5 circa, un ragazzo in palese stato di ubriachezza è stato allontanato dal personale addetto alla vigilanza di una discoteca di via Campana e questo gli aveva fatto perdere la ragione. ha preso un coltello dalla propria auto e ha tentato di avvicinare i buttafuori; non ci è riuscito, anzi si è ferito a un dito, perché molti clienti lo hanno impedito ed hanno chiamato il 112. Gaetano Avoletto, 28enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine, all’arrivo dei carabinieri della stazione di Pozzuoli li ha minacciati e spintonati quindi è stato immediatamente fermato e arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità è stato tradotto giudicato con rito direttissimo e condannato a 10 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. Ultimo aggiornamento: 15:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA