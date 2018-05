Lunedì 14 Maggio 2018, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 09:24

MARANO - Violenze e comportamenti aggressivi all'interno di un centro di accoglienza per rifiugiati di Marano. I carabinieri della locale Compagnia, in collaborazione con i militari del Reggimento operativo Campania, hanno notificato stamani due provvedimenti di revoca dell’accoglienza ad altrettanti extracomunitari ospitati nel centro di via del Mare, a ridosso della collina dei Camaldoli. Si tratta di un nigeriano e un senegalese, responsabili - secondo quanto appurato dalle forze dell'ordine - di comportamenti aggressivi e minacce nei confronti del gestore del centro d’accoglienza.