Napoli: minacce di morte e accusa di furto per equipaggio 118, interviene la polizia

Insulti, minacce di morte e l’accusa di aver rubato. Questo è accaduto durante l’ennesima aggressione verbale contro un equipaggio del 118 che aveva terminato un’operazione di primo soccorso, trasferendo successivamente il paziente all’ospedale San Paolo. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, dopo l’ intervento effettuato dall’ambulanza della postazione San Paolo in via Cattolica, nel quartiere Fuorigrotta dove i sanitari avevano stabilizzato le condizioni cliniche di un paziente, soccorrendolo nella propria abitazione prima di trasportarlo nel presidio in via Terracina.

«Improvvisamente, nel pronto soccorso, sono giunti i parenti del paziente che hanno accusato l’ equipaggio del 118» raccontano dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che ha riportato la frase ingiuriosa pronunciata contro i sanitari, ovvero: «vi siete rubati i soldi che avevamo a casa». «Dopo le accuse, sono seguite le offese fino alle minacce di morte e per poco non si è arrivati alla vera e propria aggressione fisica- continuano i rappresentanti dell’associazione - i sanitari si sono salvati, rifugiandosi all’interno dei locali del nosocomio ed hanno allertato le forze dell’ordine».

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato che ha verbalizzato l’accaduto e acquisito anche i referti dei componenti dell’equipaggio che sono stati soccorsi per «stress post-traumatico». «Oggi si lavora con una ambulanza in meno» concludono i membri di "Nessuno Tocchi Ippocrate" che lanciano una provocazione in merito all’aggressione numero 54 dall’inizio dell’anno a Napoli. «Siamo dei ritardatari, siamo dei fannulloni, giriamo per la città con le sirene accese per impaurire le persone e siamo persino ladri di appartamento. Che fine hanno fatto gli eroi di Marzo !»

