Venerdì 2 Agosto 2019, 20:07

BACOLI. Minacce di morte a Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli. Tre telefonate anonime con una voce in dialetto napoletano che ha sempre ripetuto la stessa frase: "Farai la stessa fine di Don Peppe Diana". Il tutto è stato denunciato ai carabinieri dal primo cittadino con i militari che hanno disposto in questi giorni una scorta leggera con pattugliamenti sotto l'abitazione e la casa comunale. "Questi atti non ci intimoriscono e andremo avanti nel nostro progetto di cambiamento della città - dice Josi Della Ragione -. Ringrazio i carabinieri per il loro supporto e la loro vicinanza. Non ho voluto far trapelare prima la notizia per non dare pensieri a mia moglie che era incinta. Il lavoro e il cambiamento di rotta che stiamo portando avanti non farà piacere a qualcuno ma non farò un passo indietro per il bene della parte sana di Bacoli".