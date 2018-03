Minacce e divieti non rispettati: maxi inchiesta sulla movida di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 26 Marzo 2018, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 09:57

Quella macchina «sgommò» all’improvviso, grazie a una accelerata fatta ad arte, per poi fermarsi a pochi centimetri da un gruppo di manifestanti. Ragazzi, donne e uomini, studenti, impiegati, professionisti, casalinghe rimasero impietriti, ammutoliti di fronte a quello che aveva tutte le caratteristiche di un guanto di sfida lanciato contro un corteo.E loro, parliamo del popolo in marcia, rimasero impietriti per un doppio motivo: per quel gesto arrogante, quell’auto lanciata a tutta velocità, e per l’inerzia delle forze dell’ordine messe a presidiare un corteo con centinaia di manifestanti. Maggio 2017, Bagnoli. Neppure una mossa, neppure un numero di targa fissato sul proprio taccuino, anzi, facce girate altrove. È solo uno degli episodi segnalati in materia di movida, è solo uno dei fatti su cui si attendono risposte dalla Procura di Napoli, in relazione alle presunte violazioni che ruotano attorno al mondo del by night, all’infinito braccio di ferro tra chi gestisce esercizi commerciali aperti fino all’alba e i residenti esausti di subire schiamazzi e arroganza.