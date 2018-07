Minacce per presunti debiti e donna aggredita: arrestato 35enne nel Napoletano

Martedì 17 Luglio 2018, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2018 11:18

Torre Annunziata. Pretende dei soldi da un amico per saldare un presunto debito, le minacce sfociano in aggressione. La donna difende il compagno e viene pestata selvaggiamente: i carabinieri rintracciano e arrestano 35enne.Tutto si riferisce ad un episodio avvenuto la sera di domenica 27 maggio, all’esterno di una discoteca di Torre Annunziata.Una coppia stava trascorrendo lì la serata ed era stata aggredita da 2 uomini. Una 49enne di origini russe e un 27enne di origine bulgara erano stati avvicinati da altri 2 bulgari, uno 35enne e già noto alle forze dell'ordine, l’altro rimasto non identificato: il 35enne aveva avvicinato il 27enne per ottenere il saldo di un presunto debito di 400 euro, poi, mentre lo minacciava, si era interposta la donna che era stata aggredita ed aveva avuto la peggio rimediando la “frattura pluriframmentaria del pavimento orbitario sinistro, la frattura del seno mascellare sinistro e la frattura di un’ala nasale”, con prognosi di 30 giorni.Dopo l’aggressione il 35enne e il complice erano fuggiti facendo perdere le loro tracce mentre la coppia aveva chiamato i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. Le indagini e le ricerche dei malfattori nel giro di pochi giorni avevano portato all'identificazione del 35enne. Lui però si era reso irreperibile e per rintracciarlo è stato necessario battere le zone circostanti: prima a Poggiomarino, poi a San Gennaro Vesuviano, dove il 35enne aveva preso in fitto una stanza. Lì i carabinieri gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. del tribunale di Torre Annunziata per tentata estorsione e lesioni aggravate. Dopo le formalità è stato portato in carcere.