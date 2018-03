Minaccia gli automobilisti con una catena di ferro: 41enne denunciato a Terzigno

Domenica 11 Marzo 2018, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 18:46

Come nel film “Un giorno di ordinaria follia”(1993, protagonista Michael Douglas) anche A.R. ha reagito al traffico in tilt andando in escandescenze. E pazienza se lo ha fatto a Terzigno e non a Los Angeles (dove il film è ambientato), in una via Avini popolata al massimo da una decina di auto. Qualche automobilista ha usato con insistenza il clacson per invitare quelli davanti a muoversi e lui è sceso dalla macchina con una catena di ferro lunga tre metri, evidentemente con intenzioni bellicose. Ha cominciato a minacciare gli automobilisti in fila ma non ha fatto in tempo, per fortuna, ad usare l’arma impropria: la scena è stata vista dai carabinieri che erano di pattuglia da quelle parti. I militari lo hanno fermato mentre si aggirava in strada, a piedi, con la catena in mano e lo hanno portato in caserma. L’uomo, 41 anni, è stato denunciato a piede libero. La catena di ferro è stata sequestrata.