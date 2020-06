Napoli: prende a calci la sorella, lei si rifugia in bagno e chiama i carabinieri

I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 39enne. La sorella convivente, presa a calci durante una lite nata per futili motivi, ha contattato il 112 rifugiandosi poi in bagno per sottrarsi ad ulteriori aggressioni. L’intervento dei militari ha tranquillizzato la donna che in lacrime ha raccontato quanto subito poco prima. L’aggressore, invece, visibilmente agitato, ha continuato ad insultare e minacciare la sorella anche durante l’intervento dei militari. Arrestato, è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. La donna, visitata da personale medico dell’Ospedale Maresca di Torre del Greco ha riportato contusioni ad una mano ed è stata ritenuta guaribile in 10 giorni.

