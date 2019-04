Lunedì 15 Aprile 2019, 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 29enne di Marigliano già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dopo avere minacciato la mamma perché voleva soldi per acquistare droga. Al rifiuto della donna, che era in compagnia dell'anziana madre, il giovane ha preso una bottiglia di benzina e l’ha gettata addosso alle donne, poi ha minacciato di incendiarle con l’accendino che aveva nell’altra mano. Le vittime sono riuscite a fuggire, si sono chiuse in casa della nonna e hanno chiamato i carabinieri che hanno bloccato il violento sul pianerottolo tra le abitazioni delle due vittime.