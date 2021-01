Minaccia di far esplodere bombola del gas ma viene arrestato dai carabinieri. I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per evasione, violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale Arcangelo Verde, 41enne di Casandrino già sottoposto ai domiciliari.

Insieme a militari della tenenza di Sant’Antimo, sono intervenuti in via Monsignor Pasquale di Pasquale, all’esterno dell’abitazione del 41enne. In evidente stato di alterazione, Verde ha minacciato di far saltare in aria la palazzina utilizzando una bombola di gas.

Bloccato prima che potesse dare seguito alle sue intenzioni, Verde ha reagito all’arresto colpendo, minacciando e insultando i militari. In manette, è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

