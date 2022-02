Arrestato per maltrattamenti contro i familiari e minaccia a pubblico ufficiale. In manette un 44enne, sopreso nella sua abitazione armato di coltello: minacciava di morte la moglie. Lo ha bloccato i carabinieri, a loro volta minacciati dal balordo. Tant'è che nella casa, a Giugliano in Campania, è dovuta intervenire una seconda pattuglia.