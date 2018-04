Minaccia di morte la moglie, poi incendia i suoi vestiti: arrestato a Torre del Greco

Venerdì 27 Aprile 2018, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Aggredisce e minaccia di morte la moglie che intende separarsi, poi va a casa e davanti ai tre figli minori brucia i vestiti e gli album fotografici della donna. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato un quarantaquattrenne.I carabinieri sono intervenuti sul posto a seguito di una telefonata molto concitata nella quale veniva raccontato come l’uomo avesse prima aggredito e minacciato di morte la donna in un bar e poi si fosse recato presso l’abitazione della donna, dove si trovavano i tre figli minorenni della coppia.Qui i militari dell’Arma l’hanno sorpreso a dare fuoco ai vestiti e agli album fotografici della donna. La stessa consorte, che già in precedenza aveva denunciato l’uomo per le minacce di morte ricevute, ha ammesso che l’uomo era venuto a conoscenza della volontà della donna di interrompere il rapporto coniugale.