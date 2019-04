Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Pozzuoli hanno arrestato Luigi Iaccarino 33enne di Monte di Procida per i reati di violenza, minaccia e resistenza a p.u., lesioni e danneggiamento aggravato. I poliziotti, su nota della Centrale Operativa, alle ore 15 circa sono intervenuti nei pressi di via Boffa a Pozzuoli, per una segnalazione di persona che stava cercando di aggredire il proprietario di un negozio. Giunti sul posto hanno notato lo Iaccarino che colpiva a pugni il parabrezza di un’autovettura in transito e aggrediva i passanti a caso. Gli agenti lo hanno bloccato non senza difficoltà in quanto l’uomo cercava di guadagnare la fuga con calci e pugni, senza riuscirci e, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’A.G. per la convalida dell’arresto. Lo Iaccarino è stato condannato con rito per direttissima a nove mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g.

Lunedì 15 Aprile 2019, 18:45

