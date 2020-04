LEGGI ANCHE

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato un 44enne del posto già noto alle forze dell’ordine per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie 35enne con la quale è in fase di separazione., è stato sorpreso e bloccato dai militari mentre la minacciava sotto la sua abitazione. Il 44enne aveva appena aggredito anche il padre e il fratello della vittima, intervenuti per difenderla. Le vessazioni sono andate avanti per molto tempo e nonostante il provvedimento che gli é stato applicato ha continuato a minacciare la ex anche con telefonate e messaggi. Il fratello della vittima è dovuto ricorrere le cure mediche e ha riportato lesioni guaribili in 3 giorni. Il 44enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.