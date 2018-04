Minaccia Isis a Napoli, il procuratore Riello: «Brillante operezione, i cittadini abbiano fiducia nello Stato»

Il procuratore generale di Napoli Luigi Riello esprime «il più vivo compiacimento» per la «brillante operazione eseguita dalla Digos della Questura di Napoli e dal Ros dei Carabinieri» che ha portato al fermo del cittadino gambiano Touray Alagie in quanto indiziato del delitto di partecipazione all'organizzazione terroristica Isis. Riello spiega di essere stato informato dello sviluppo della vicenda dal procuratore della Repubblica di Napoli Giovanni Melillo che ha «efficacemente coordinato» l'operazione. «Le risultanze delle indagini svolte - aggiunge Riello - e la convalida del fermo da parte del gip, che ha inoltre accolto la richiesta della Procura di emissione della misura cautelare della custodia in carcere per delitto contestato, evidenziano l'acuto e penetrante lavoro investigativo espletato. A un tempo, ferme restando le ulteriori verifiche da svolgersi nelle debite sedi processuali, anche alla stregua degli approfondimenti in corso, il fatto in questione è significativo della costante attenzione rivolta dagli organi di Polizia e dalla Procura di Napoli a tutti i segnali che possano ricondurre a pericoli terroristici e deve indurre i cittadini a non cedere a ingiustificati allarmismi, ma a riporre piena fiducia negli organi di Stato e nella efficacia anche preventiva dell'azione dei medesimi», conclude Riello.

Giovedì 26 Aprile 2018, 16:58 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA