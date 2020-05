Minaccia la madre e il fratello: arrestato cingalese a Napoli

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti presso un’abitazione di vicoletto Zuroli per una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno udito urla di donna provenienti da un appartamento e sono stati avvicinati da un uomo che, mostrando dei lividi sul collo, ha indicato un’Altra persona che si stava allontanando.



L’aggressore è stato bloccato e le vittime, madre e fratello dell’uomo, hanno raccontato delle sue continue richieste di denaro accompagnate da minacce. L.N.F.M.A., 43 enne srilankese, è stato arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Ultimo aggiornamento: 13:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA