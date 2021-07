Minaccia la madre di 69 anni e tenta di aggredire i carabinieri, impugnando un coltello da cucina. Il 45enne di Torre Annunziata è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio; mentre un militare ha riportato traumi giudicati guaribili in 15 giorni.