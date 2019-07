Minaccia la madre con un paio di forbici e chiede soldi per comprare droga: 36enne arrestata nel Napoletano

Sabato 20 Luglio 2019, 12:45

Minaccia la madre con un paio di forbici per farsi dare i soldi per comprare la droga. Così una 36enne, con precedenti, è stata arrestata dai carabinieri di Torre Annunziata per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. La donna ha minacciato e picchiato la madre 69enne con la quale convive quando un parente, richiamato dalle loro grida strazianti, ha contattato il 112. I militari dell'Arma sono intervenuti ed hanno trovato l'appartamento in pessime condizioni con i mobili danneggiati, vetri e piatti in frantumi e capi d'abbigliamento sparsi sul pavimento.All'arrivo dei carabinieri la 36enne aveva ancora in mano un paio di forbici ed era trattenuta a stento dalla stessa persona che aveva richiesto l'intervento dei carabinieri. Era agitata, gridava e minacciava ancora la madre per costringerla a darle il denaro. Bloccata e disarmata dai carabinieri, la donna è stata arrestata e le forbici sequestrate. In caserma i militari hanno raccolto la denuncia della madre 69enne che ha fatto emergere numerosi episodi di maltrattamenti, richieste estorsive e percosse mai denunciati. Il motivo scatenante sempre lo stesso: le pressanti richieste di denaro necessarie per procurarsi la droga. L'arrestata, dopo le formalità di rito, è stata rinchiusa nel carcere femminile di Pozzuoli.