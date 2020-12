Casalnuovo, operaio del cimitero minaccia di darsi fuoco: rescisso il contratto

Si è cosparso di benzina, minacciando di darsi fuoco, dopo essere salito sul tetto di uno degli edifici più alti del cimitero cittadino a Casalnuovo. Protagonista dell'estremo gesto uno dei dipendenti della Italgeco, la ditta che gestisce i servizi cimiteriali. Come annunciato dal sindaco Massimo Pelliccia nelle scorse settimane, a causa di alcune inadempienze contrattuali, a breve la gestione passerà nuovamente nelle mani del palazzo di Città, ed il timore per l'uomo e per i suoi colleghi, è quello di ritrovarsi senza lavoro.

Momenti concitati che hanno tenuto i presenti col fiato sospeso per diversi minuti fino a quando, dopo una trattativa con gli agenti del locale comando di Polizia Municipale (diretti dal comandante Fulvio Testaverde), l'uomo si è convinto a scendere.

«Non conosciamo i motivi che hanno portato il Comune di Casalnuovo verso la risoluzione del contratto con la ditta incaricata della gestione dei servizi cimiteriali - spiega Giovanni Nappi, segretario generale Sindacato SLI. Leggiamo di ripetute inadempienze. Ma, a prescindere, i lavoratori vanno tutelati. A loro deve essere garantito ogni diritto, anche a seguito di eventuale passaggio di cantiere. Siamo certi che l’Ente non farà mancare l’appoggio ai dipendenti. Fu proprio il Sindaco, anche assieme al nostro Sindacato SLI - prosegue Nappi - e alle altre associazioni sindacali, a battersi per obbligare l’attuale ditta ad assumere tutte le risorse attualmente in forza nel cimitero».

