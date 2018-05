Sabato 5 Maggio 2018, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Minacciano di morte un loro parente per soldi, mamma e figlio finiscono in manette. Sono stati i carabinieri della compagnia di Giugliano, diretti dal capitano Antonio De Lise, a trarre in arresto Vincenza Catuogno e Alessandro Russo, rispettivamente di 49 e 18 anni e residenti a Caserta e già ai domiciliari. I due, infatti, pretendevano da febbraio scorso 62mila euro, insieme ad una terza persona, da un 74enne, tra l'altro loro parente, per la vendita di una casa a Cellole. Le minacce di morte erano continue fino a quando la vittima non ha deciso di raccontare il tutto ai carabinieri. E così che madre e figlio sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari per estorsione aggravata.