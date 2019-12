I carabinieri di Qualiano hanno arrestato un 52enne del posto: per quasi due anni ha vessato l'ex moglie nonostante la loro relazione fosse da tempo finita. Non accettando la rottura il 52enne si è ripetutamente presentato sotto casa della vittima. Ha Minacciato di bruciarla viva e dato prova alla vittima di conoscere ogni suo spostamento, descrivendole nei minimi dettagli episodi della sua vita privata. Raggiunto da un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Bari l'uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. Scenario simile per un 56enne di Poggioreale, arrestato dai carabinieri della locale stazione in forza di un'ordinanza di custodia cautelare emessa al Gip del Tribunale di Napoli. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, per diversi mesi ha pedinato l'ex compagna in ogni suo spostamento. L'ha più volte picchiata, minacciata ed insultata. © RIPRODUZIONE RISERVATA