Napoli: minacciava con pistole giocattolo, arrestato extracomunitario in piazza Garibaldi

Aveva seminato il terrore girando per strada e puntando le armi che impugnava contro le persone, per poi scappare via. Protagonista delle minacce, è stato un 36enne originario del Ghana che si era aggirato nei pressi della metropolitana, in piazza Garibaldi intorno alle 13.30 brandendo le armi. La stessa scena si era ripetuta nel primo pomeriggio, nella zona di Montesanto all’interno della stazione della Cumana.



L’uomo che pretendeva di entrare senza biglietto e saltando i tornelli, aveva puntato una delle sue pistole contro l’addetto ai ticket che accorgendosi del fatto che si trattava di una pistola giocattolo, ha lanciato l’allarme, chiedendo aiuto alle guardie giurate in servizio.



L’extracomunitario, è stato fermato dai vigilantes e dai poliziotti della volante “Como Dante 11” che hanno verificato che tutte e tre le pistole che aveva con sé, erano giocattolo. il 36enne, irregolare sul territorio nazionale e con precenti, è stato deferito all'autorità giudiziaraia per minacce e le pistole finte sono state sequestrate. © RIPRODUZIONE RISERVATA