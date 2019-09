Mercoledì 25 Settembre 2019, 08:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato l'uomo che lo scorso 22 settembre, a Marano, aveva rapinato una ventenne minacciandola con una roncola. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Marano avrebbe avvicinato la 21 enne costringendola a scendere dall'abitacolo. Il malvivente sarebbe poi rimasto coinvolto in un incidente stradale a Napoli, a seguito del quale era fuggito abbandonando il veicolo. L'auto era stata rinvenuta dalla polizia di Napoli e restituita alla proprietaria. I militari dell'Arma di via Nuvoletta hanno fermato nella notte il rapinatore, riconosciuto dalla vittima, in via Marano-Pianura, all'interno della sua abitazione. L'uomo è stato condotto a Poggioreale.