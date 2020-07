Il ministro Bonetti a Napoli con i bimbi del Giardino degli Scalzi

«Un’attenzione particolare ai bimbi del centro storico e alle attività del nostro campo estivo “Movid-20 aperti per ferie”», commenta così Gianfranco Wurzburger, presidente di Asso.gio.ca., la visita di venerdì 10 luglio, alle ore 11, presso la sede dello storico giardino di proprietà dell’Arciconfraternita dei Pellegrini (in vico Lungo Sant’Agostino degli Scalzi, 6) del Ministro per la Famiglia Elena Bonetti.

«Ci sembra significativo che il Ministro nella sua visita napoletana faccia tappa al nostro campo estivo: per noi il riconoscimento di tanti anni di lavoro sul territorio e dell’attenzione ai nostri volontari che, in questo tempo post-Covid, stanno rispettando tutte le norme di sicurezza e di igiene per garantire ai nostri bambini un tempo di svago e di gioco». Ma anche un ulteriore stimolo a proseguire, a non arrendersi «lavoriamo sui temi della legalità e del rispetto delle regole – prosegue Wurzburger – non sempre è facile parlare di famiglia a minori che provengono da situazioni di disagio e difficoltà: certamente la visita del ministro Bonetti sarà di incoraggiamento a proseguire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA