Il ministro Lamorgese incontra don Maurizio Patriciello: «Lo Stato non la lascerà solo»

«Lo Stato non la lascerà da solo». Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha incontrato questa mattina don Maurizio Patriciello, il parroco anti-camorra vittima di un'attentato intimidatorio due settimane fa. L'incontro è avvenuto in prefettura alla presenza del governatore Vincenzo De Luca e del prefetto Claudio Palomba. La titolare del Viminale ha voluto portare là propria solidarietà al sacerdote al quale, da pochi giorni, è stata assegnata una scorta per garantire la sua sicurezza.

Il ministro terrà in mattinata in prefettura una conferenza stampa con De Luca e il prefetto per presentare il protocollo d’intesa per l’attivazione del numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta, grazie alla quale, chiamando il numero 112, sarà possibile richiedere l’intervento delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, delle strutture sanitarie e dell’assistenza in mare. Nel primo pomeriggio, invece, Lamorgese parteciperà alla Stazione Marittima all'iniziativa organizzata dall'assessore regionale Mario Morcone per la destinazione dei beni confiscati alle mafie. L'incontro sarà moderato dal direttore del Mattino Federico Monga.