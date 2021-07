Processi lenti, il ministro Cartabia a Napoli: «La riforma della Giustizia va fatta»

«Status quo non è un'opzione sul tavolo. Dopo quanto ho sentito su numeri delle pendenze, i tempi delle definizioni dei giudizi, i tempi delle trasmissioni degli atti, mi domando: possiamo noi stare inerti e fermi di fronte a una Giustizia che non è un Frecciarossa che in un'ora e dieci ci porta da Napoli a Roma, che non deve fermarsi mai nelle campagne di Frosinone, ma possiamo restare sul calesse perché Frecciarossa non si inceppi?». Lo afferma il ministro Marta Cartabia, oggi a Napoli, dove ha incontrato i capi degli uffici giudiziaria della Corte di Appello partenopea. E aggiunge: «Le forze politiche spingono in direzioni diametralmente opposte, ma questa riforma deve essere fatta perché lo status quo non può rimanere tale».

La Giustizia deve funzionare non solo per dare «una risposta all'Europa, che pure è necessaria perché altrimenti perderemo i miliardi che l'Europa sta dando al Paese per la rinascita», ma deve funzionare «perché solo così c'è un presidio contro la legge del più forte, contro le infiltrazioni della criminalità organizzata che depauperano il tessuto sociale. Non possiamo stare fermi, facciamo qualcosa tutti insieme per affrontare il problema».