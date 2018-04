Minore aggredisce un giovane sul lungomare: scatta l'ordinanza restrittiva

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Castellammare di Stabia, questa mattina hanno notificato, ad un minore, un provvedimento emesso il 4 aprile dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, con il quale si sottopone il giovane a pesanti prescrizioni, quali divieto di circolare a bordo di motorini anche da passeggero, rientro a casa entro le 20, divieto di accompagnarsi a pregiudicati e di frequentare locali pubblici, nonché gli è stato vietato di avvicinarsi al giovane che, la sera del 21 febbraio scorso, avrebbe aggredito sul lungomare di Castellammare.



Il minore avrebbe aggredito il giovane per motivi di gelosia nei confronti della sua ex fidanzata che da poco si accompagnava alla vittima. Dell'aggressione è stato testimone un cittadino che faceva jogging sulla spiaggia ed ha allertato la polizia municipale, mentre la vittima , che era ricorso alle cure mediche in ospedale per una ferita alla testa, che mentendo aveva attribuito ad un incidente stradale , pertanto non aveva denunciato l'accaduto, per timore di ritorsioni. Le indagini, condotte dalla Polizia di Stato, hanno evidenziato tutte le circostanze dell'aggressione, escutendo i protagonisti ed i testimoni, procedendo ad identificazioni fotografiche che hanno poi condotto all'emanazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.

Giovedì 5 Aprile 2018, 19:03

