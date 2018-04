Lunedì 23 Aprile 2018, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una 73enne napoletana e' in prognosi riservata, ricoverata all' ospedale Cardarelli dopo essere stata investita. L' episodio è accaduto sabato sera, intorno le 20.30 in via Dell'Epomeo, nel quartiere Soccavo.L' anziana stava attraversando e camminava da sola, quando è stata travolta in pieno da uno scooter condotto da un minore. A bordo del motociclo Piaggio Liberty, c'era un 15enne napoletano, residente nel quartiere così come la vittima che abita a pochi passi dal luogo dell' incidente.Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato d' urgenza il pedone nella struttura ospedaliera ed i poliziotti municipali della sezione Infortunistica Stradale, comandata da Antonio Muriano, che hanno effettuato i rilievi planimetrici e sequestrato il motociclo.Gli agenti, come da protocollo in questi casi, hanno eseguito anche gli esami tossicologici sul minore per rilevare l'eventuale presenza di stati di alterazione dovuti all' assunzione di alcool o droghe ed hanno trasmesso gli atti al Tribunale per i Minori.