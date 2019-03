Napoli, minore investe anziano e lo ferisce, il 16enne è in prognosi riservata

Martedì 19 Marzo 2019, 10:22

Un 16enne napoletano è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli. Il minore ha riportato gravi traumi in seguito alla caduta dallo scooter che guidava, pur non avendo la patente.Il giovane centauro era a bordo di uno scooter Honda Sh 125, quando, sabato notte, ha investito un pedone che stava attraversando su via Lepanto, nel quartiere Fuorigrotta. Il 77enne napoletano, colpito al tronco dal motociclo, ha riportato varie fratture costali ed è stato ricoverato all’Ospedale del Mare.La dinamica dell'investimento è al vaglio dei poliziotti municipali della sezione Infortunistica comandata da Antonio Muriano, che hanno sequestrato lo scooter sprovvisto di assicurazione e constatato che il centauro non indossava il casco di protezione al momento dell'incidente.