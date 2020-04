Ieri mattina gli agenti del commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt ad un giovane a bordo di uno scooter in via Ghisleri che procedeva ad alta velocità effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale. Il conducente, un 17enne napoletano, alla vista della volante si è dato alla fuga accelerando la marcia ma è stato bloccato e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale nonché sanzionato per violazione della normativa finalizzata a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19. Ultimo aggiornamento: 13:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA