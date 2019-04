Venerdì 26 Aprile 2019, 20:22 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2019 21:25

Aveva appena sottratto un telefono cellulare a una sua coetanea, ma, gli uomini dell’unità operativa Chiaia della polizia municipale di Napoli, l’hanno colta in flagranza e fermata: è accaduto all’interno della Galleria Umberto I, durante i quotidiani servizi di vigilanza.Una ragazza minorenne è stata fermata, oggi, dopo aver rubato il telefonino ad un’altra minorenne. L’autrice del reato condotta nei locali della sezione Chiaia, sprovvista di documenti, è stata sottoposta a foto-segnalamento per l’identificazione ma, non potendosi rintracciare alcun familiare, con l’ausilio dei servizi sociali, è stata affidata ad una struttura di accoglienza. La vittima ha presentato una denuncia.