Minorenne senza patente non si ferma all'alt, inseguito provoca grave incidente nel Vesuviano

Non si ferma all’alt dei carabinieri. Inseguito, a sirene spiegate, provoca un incidente con un’altra auto ed è fermato dai militari che lo stanno interrogando in caserma.

Scene da film in via Martiri di Nassiriya a San Giuseppe Vesuviano dove, un minorenne, non si è fermato a un posto di blocco dei carabinieri di Poggiomarino. Inseguito per alcuni chilometri è stato braccato all’incrocio tra via Martiri di Nassiriya e via del Premio nel territorio di San Giuseppe Vesuviano dopo che la sua Fiat 500 bianca si è scontrata con una Fiat 500X di colore nero.

Nell’impatto si è ferito anche uno degli occupanti delle due auto soccorso dagli uomini del 118, non sarebbe in gravi condizioni. Il giovane minorenne, senza patente, è stato trasferito nella caserma dei carabinieri di Poggiomarino per essere interrogato in attesa dei genitori. Sul posto anche la polizia municipale di San Giuseppe Vesuviano per i rilievi.