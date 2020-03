Minorenne ucciso dal carabiniere: sui muri di Santa Lucia la scritta «Ugo vive»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ti voglio bene cugino». «». «Ti amo, Tina». Recitano così le scritte comparse stamattina sui muri di via Generale Orsini, nel quartiere Santa Lucia di Napoli, luogo dell’episodio che sabato notte e domenica ha portato alla morte del 15enne, ucciso da un carabiniere in borghese durante un tentativo di rapina.Volantini con foto che ritraggono attimi di vita quotidiana condivisa dal giovane ragazzo con il cugino, la fidanzata e gli amici. Fiori e dediche rivolte al ragazzo dei Quartieri dalle persone a lui più vicine. «Vivi nel mio cuore cugino mio, non dimenticherò mai ogni momento passato insieme», si legge su una delle foto affisse. «», è invece il pensiero rivolto dalla fidanzata, incorniciato da una loro immagine che li vede abbracciati.