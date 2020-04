Minorenne ucciso a Napoli, oggi Ugo Russo avrebbe compiuto 16 anni: parenti in strada con candele e palloncini

Hanno atteso la mezzanotte per accendere i lumini e far volare in cielo i palloncini bianchi con sopra scritto il suo nome. È l'iniziativa di alcuni familiari di Ugo Russo, il minorenne colpito mortalmente da un carabiniere fuori servizio, durante un tentativo di rapina, nella notte del primo marzo scorso in via Generale Orsini, in zona Santa Lucia, a Napoli.

I parenti hanno voluto così ricordare idealmente il sedicesimo compleanno del ragazzo, incontrandosi in Vico Rosario a Portamedina a poca distanza dalla sua abitazione. Una riunione, non autorizzata e contraria ai dispositivi attualmente vigenti ed utili al contrasto del contagio da Covid – 19, durata pochi minuti nella strada del quartiere di Montecalvario.

